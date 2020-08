Das Wichtigste am Morgen

10:06 Uhr | A2 nach Lkw-Unfall wieder weitgehend frei

Nach dem Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 bei Magdeburg ist die Fahrbahn wieder weitgehend frei. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, konnte der Sattelzug mittlerweile geborgen werden. Derzeit seien letzte Aufräumarbeiten im Gange. Eine Fahrspur ist noch gesperrt.

Am Dienstagmorgen war ein Sattelzug in Richtung Berlin zwischen der A2 und der Abfahrt Magdeburg-Zentrum auf eine Leitplanke gefahren. Nach ersten Erkennissen wollte der Fahrer die Ausfahrt nehmen, entschied sich dann aber doch auf der Autobahn zu bleiben.

09:55 Uhr | Flughafen Leipzig/Halle: Ab September wieder Flüge nach Wien

Am Flughafen Leipzig/Halle kommt der Flugverkehr nach monatelanger Zwangspause langsam wieder in Gang. Jetzt hat Austrian Airlines angekündigt, die seit März eingestellte Direktverbindung mit Wien wieder aufzunehmen. Ab dem 2. September wird die österreichische Hauptstadt bis zu fünf Mal pro Woche angeflogen. Zuvor hatte bereits die Lufthansa bekannt gegeben, dass ab September die Verbindung nach München wieder aufgenommen wird.

09:29 Uhr | Bauhausfest kann stattfinden

Das traditionelle Bauhausfest Anfang September kann in diesem Jahr trotz Corona stattfinden. Allerdings in einer abgespeckten Variante. Das teilte die Stiftung Bauhaus mit. Demnach stehen den Besuchern fünf verschiedene Parcours im Bauhaus-Gebäude zur Verfügung – so könne sich jeder seine eigene Tour zusammenstellen. Die Karten sind allerdings begrenzt und müssen im Vorfeld erworben werden. Das Bauhausfest wird am 5. September gefeiert. Eine Außenveranstaltung findet nicht statt. Verschiedene Touren werden für die Besucher zum Bauhausfest angeboten. Bildrechte: dpa

09:11 Uhr | Mutter lässt Kinder in Halberstadt unbeaufsichtigt zurück

In Halberstadt hat eine Mutter ihre Kinder allein in der Stadt spielen lassen und sie damit Gefahren ausgesetzt. Nach Angaben der Bundespolizei wurden das sechs Jahre alte Mädchen und dessen drei Jahre alter Bruder am Wochenende auf dem Halberstädter Bahnhof entdeckt. Die Beamten erreichten die Mutter eine Stunde später. Da die Frau auf die Kritik der Polizisten mit Unverständnis reagierte, wurde das Jugendamt informiert.

08:40 Uhr | A2 nach Lkw-Unfall bei Magdeburg gesperrt

Die A2 wird am Vormittag bei Magdeburg in Richtung Berlin voll gesperrt. Grund ist ein Lastwagenunfall an der Ausfahrt Magdeburg-Zentrum. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war ein Sattelzug am frühen Morgen zwischen der A2 und der Abfahrt Magdeburg-Zentrum auf eine Leitplanke gefahren.