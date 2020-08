Das kommt nicht überraschend: Hitze und Trockenheit verschärfen in Sachsen-Anhalt die Waldbrandgefahr. Nach Angaben des Landeszentrums Wald gilt die höchste Gefahrenstufe fünf seit Montag in drei Landkreisen. Neu hinzugekommen sind der Landkreis Stendal und das Jerichower Land.

Für den Altmarkkreis Salzwedel war die höchste Stufe bereits vor drei Tagen ausgerufen worden. Fast überall sonst in Sachsen-Anhalt gilt die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe vier. Das bedeutet, die Gefahr ist auch dort hoch. Lediglich im südlichen Teil des Landkreises Börde, im Salzlandkreis und in Magdeburg besteht mittlere Gefahr. Dennoch ist das Grillen in der Landeshauptstadt auf öffentlichen Flächen nun verboten. Das teilte die Stadt mit.