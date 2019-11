06:58 Uhr | Schwerer Unfall im Saalekreis

Bei einem Verkehrsunfall im Saalekreis ist ein Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde der Mann gestern am späten Nachmittag auf einer Kreisstraße bei Schnellroda in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste reanimiert werden und kam in eine Klinik nach Merseburg. Um wen es sich bei dem Opfer handelt und wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

06:45 Uhr | Saalebrücke Calbe muss gesperrt werden

​Wegen der Sanierungsarbeiten an der Saalebrücke in Calbe muss diese für zwei Tage gesperrt werden. An diesem und dem kommenden Sonnabend ist die Brückenstraße in diesem Bereich zwischen 07.00 und 19.00 Uhr für jeglichen Verkehr nicht nutzbar. Kraftfahrzeuge müssen dann über Nienburg, Gerbitz und Zuchau nach Patzetz und umgekehrt fahren. Fußgänger und Radfahrer können die Gierseilfähre in Calbe nutzen. Grund für die Sperrungen ist der Abriss eines Tunnels, der zum Schutz der Arbeiter eingerichtet wurde, die die Brücke in den vergangenen Wochen neu angestrichen haben.

06:27 Uhr | Bambi für SCM-Schwimmer Florian Wellbrock

Bei der Verleihung der Bambis ist eine Auszeichnung nach Magdeburg gegangen. In der Kategorie Sport wurde der Medienpreis dem Schwimmer Florian Wellbrock verliehen. Wellbrock war dieses Jahr Doppel-Weltmeister geworden. "Ich bin einfach nur baff und mega glücklich, dass ich die Ehre habe, so einen Preis entgegennehmen zu dürfen", sagte der 22-Jährige.

Schwimmer Florian Wellbrock (r.) und Zehnkämpfer Niklas Kaul bei der Bambi-Preisverleihung Bildrechte: dpa

Außerdem wurde unter anderem Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad geehrt. Sie prangert den Völkermord an den Jesiden durch die IS-Terrormiliz an, den sie im Irak überlebt hat. Beste internationanale Schauspielerin wurde Naomi Watts. Aus Deutschland wurden Luise Heyer und Bjarne Mädel ausgezeichnet. Bambis gab es auch für Sängerin Sarah Connor und für zwei Kinderkrankenschwestern vom Verein "Kleine Helden", der Familien von schwerkranken Kindern entlastet. Für sein Lebenswerk wurde der an Parkinson erkrankte Fernsehmoderator Frank Elstner geehrt.

06:13 Uhr | Mann aus Raum Halberstadt soll Mädchen sexuell missbraucht haben