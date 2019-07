Das Fahrstuhlprogramm des Landes für alte DDR-Plattenbauten wird in Sachsen-Anhalt gut angenommen. Das erklärte Sachsen-Anhalts Bauminister Thomas Webel (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT. Das Nachrüsten von DDR-Plattenbauten mit Fahrstühlen sei in Sachsen-Anhalt ein Renner geworden. In knapp zwei Jahren seien über das Aufzugsprogramm bereits 50 Millionen Euro Fördermittel an Wohnungsgesellschaften und private Investoren geflossen.