Sachsen-Anhalts Landesregierung berät heute die Corona-Bedingungen zum Start des neuen Schuljahres in der kommenden Woche. Am Nachmittag wird Bildungsminister Marco Tullner (CDU) dann verkünden, worauf sich Schüler und Eltern einstellen müssen.

Mundschutz im Unterricht? Nordrhein-Westfalen hat eine Pflicht ab der 5. Klasse eingeführt. Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte vor einer Woche bei MDR SACHSEN-ANHALT eine 14-tägige Maskenpflicht für Schüler ab der 5. Klasse erwogen – auch im Unterricht. So könnte die Inkubationszeit möglicher erkrankter Reiserückkehrer überbrückt und damit den Sorgen der Eltern Rechnung getragen werden, hieß es.



Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung hat Bildungsminister Tullner dazu einen Gegenvorschlag. Demnach plant er nur für die ersten beiden Schultage eine Maskenpflicht, die zudem nicht während des Unterrichts gelten soll.



Allerdings: Der Minister darf an der heutigen Sitzung der Landesregierung nicht persönlich teilnehmen. Wie ein Regierungssprecher erklärte, darf Tullner als Reiserückkehrer aus einem Corona-Risiko-Gebiet die Staatskanzlei zunächst nicht betreten. Er wird der Ministerrunde heute per Video zugeschaltet und ebenso anschließend die Ergebnisse mitteilen. Der Bildungsminister war am Sonnabend aus einem Mallorca-Urlaub zurückgekehrt. Am Tag zuvor war die Insel von der Bundesregierung zum Risiko-Gebiet erklärt worden. Tullners erster Corona-Test war negativ. In wenigen Tagen soll er eine zweite Probe abgeben.