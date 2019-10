Weitere Nachrichten des Tages lesen Sie ab jetzt hier. Ab Montag begrüßt Sie meine Kollegin Sarah Peinelt. Ihnen noch einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende!

Worum geht's?: In vielen Krankenhäusern fehlen Pflegefachkräfte. Das bekommt auch die Helios Klinik Zerbst zu spüren.

Warum ist das interessant?: Das Klinikum muss sich etwas einfallen lassen, um langjährige Mitarbeiter zu halten und neue Fachkräfte zu gewinnen. Mit Geld allein ist es da nicht getan.

Wie geht es weiter?: Wie ein Krankenhaus mit Fachkräftemangel klarkommt, hat mein Kollege Falko Wittig recherchiert. Seine Ergebnisse lesen Sie ab 11 Uhr hier.

10:39 Uhr | Fachkräftemangel verschärft sich weiter

Die Bauwirtschaft brummt, doch die Unternehmen haben Sorgen. Der Fachkräftemangel in der ostdeutschen Bauwirtschaft und somit in Sachsen-Anhalt hat sich weiter verschärft. Das hat der Bauindustrieverband Ost in Leipzig mitgeteilt, der 260 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin und Thüringen vetritt. Etwa ein Viertel der gewerblich Beschäftigten im Verbandsgebiet sei älter als 55 Jahre, daher würden in den kommenden zehn Jahren alleinin Sachsen-Anhalt gut 10.000 Beschäftigte aus den Unternehmen ausscheiden. Um dem Problem zu begegnen, wolle die Branche noch stärker für die Ausbildung am Bau werben, so Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost. Insbesondere fehlen nach Angaben des Bauindustrieverband Ost: Maurer, Beton- und Gerüstbauern sowie Bauingenieure. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

10:32 Uhr | Happy Birthday, Schwimmbad Zeitz!

Seit dem 07. Oktober 1969 kann man in der Schwimmhalle "Naether-Bad" in Zeitz planschen und Spaß haben. An diesem Wochenende soll das 50-jährige Jubiläum gefeiert werden. Bei Kerzenschein und Musik kann man heute ab 20 Uhr baden gehen. Am eigentlichen Geburtstag am Montag findet gemeinsam mit dem "Haus der Jugend" eine Spiel- und Spaß-Veranstaltung in der Schwimmhalle ab 10 Uhr statt.

10:22 Uhr | Powerboat-Treffen in Dessau-Roßlau

Adrenalin-Junkies können an diesem Wochenende ein echtes Highlight erleben. In Dessau-Roßlau steht an diesem Wochenende das 34. Powerboat-Treffen statt. Der Modellsportclub Elbe (MSC) lädt in das Strandbad Adria ein, um sich pfeilschnelle Modelrennboote aus ganz Deutschland anzuschauen. Der Eintritt ist frei. Bildrechte: imago/Kosecki

10:07 Uhr | Wie die Dampflokwerkstatt aussehen soll

Wir haben ja heute Früh bereits vom Spatenstick für die neue Dampflockwerkstatt im Harz berichtet. Nun haben wir Bilder bekommen, wie das gebäude nach Fertigstellung aussehen soll. Wirklich beeindruckend. So soll die neue Dampflokwerkstatt aussehen und zusätzlich Touristen anlocken. Bildrechte: Harzer Schmalspurbahnen GmbH

09:59 Uhr | Lkw-Fahrer mit 1,8 Promille gestoppt

Da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln: Die Polizei hat auf der A2 bei Magdeburg einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, habe der Fahrer bei der Verkehrskontrolle nur mit großer Mühe das Atemalkoholgerät bedienen können. Der Test ergab laut Polizei knapp 1,8 Promille. Der Führerschein sei daraufhin eingezogen und ein Ermittlungsverfahren gegen den 50-Jährigen eingeleitet worden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe den in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug gemeldet.

09:44 Uhr | Blutspendetag in Seehausen

Zugegeben: Es ist mehr als ein kleiner Piks, aber mit einer Blutspende kann man leben retten. Dazu ruft heute auch das Rote Kreuz in Seehausen auf. Für den Seehäuser Burghard Lüdicke ist das ein ganz besonderer Termin: Er spendet heute zum 100. Mal Blut. Er hält damit den Rekord im Ortsverband, der ihm am Nachmittag einen gebührenden Empfang bereiten will. Wir sagen danke an Menschen wie Burghard Lüdicke! Mit einer Bluspende kann man Menschen das Leben retten. Bildrechte: imago/PhotoAlto

