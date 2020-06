Das sind die Top-Themen am Freitag:

10:42 Uhr | Handy-Tickets im MDV ab Sonntag ohne Extra-App

Ich persönlich mag Papier-Tickets. Per Smartphone ist es aber praktischer. Bildrechte: MDR/André Plaul Schlimm genug, dass sich Bus- und Bahnreisende je nach Region durch individuelle Tarif-Regeln quälen müssen. Auch der Ticketkauf ist mitunter kompliziert. So wird für Handy-Fahrscheine innerhalb des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) aktuell noch die App "easy.GO" benötigt. Ab Sonntag ändert sich das.



Die Deutsche Bahn integriert den MDV in ihre eigene Ticket-App "DB Navigator". Somit können dort dann auch für Fahrten innerhalb der Region zwischen Dessau, Wittenberg, Halle, Zeitz, Naumburg und natürlich Nordsachsen Tickets gelöst werden. Das gilt laut Bahn für Einzel-, Tages- sowie Zusatzkarten – etwa für Kinder, Hunde oder Gepäck. Die Navigator-App der Bahn hat bereits 39 Verkehrsverbünde integiert, darunter auch den Marego-Verbund um Magdeburg.

10:29 Uhr | Halle: Rabeninsel soll sicherer werden

Kindgerechte Warnschilder sollen künftig an der Rabeninsel in Halle vor den Gefahren der Saale warnen. Das hat die CDU-Stadtratsfraktion angeregt. Ende Juni soll der Vorschlag im Stadtrat diskutiert werden. Christoph Bernstiel schlägt kindgerechte Hinweisschilder in verschiedenen Sprachen vor. Mindestens auf Deutsch, Englisch und Arabisch. Dadurch sollen vor allem Kinder ausreichend vor der Strömung gewarnt werden. Am Montag hatten am Saale-Wehr Passanten drei Kinder vor dem Ertrinken gerettet.



Auch die Fraktion "Hauptsache Halle" fordert mehr Sicherheit beim freien Baden in der Saale, zum Beispiel mit Bojen und Schwimmleinen an geeigneten Badestellen.

10:15 Uhr | Streaming-Tipps fürs Wochenende

Falls Sie am Wochenende ein schattiges Plätzchen bevorzugen – und dieses mit TV und Internet ausgestattet ist – helfen Ihnen meine persönlichen Streaming-Tipps aus der MDR-Mediathek sicher weiter. Danken Sie mir später...

Trauen Sie sich und drücken Sie den roten Knopf! Bildrechte: imago/fStop Images Wunderschön : Goethe nannte es einen Traum, ein Märchen. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Die Geschichte und ganzjährige Schönheit des 700 Quadratkilometer großen Weltkulturerbes zeigt die MDR-Doku "Das Gartenreich Dessau-Wörlitz".

: Goethe nannte es einen Traum, ein Märchen. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Die Geschichte und ganzjährige Schönheit des 700 Quadratkilometer großen Weltkulturerbes zeigt die MDR-Doku "Das Gartenreich Dessau-Wörlitz". Krimi-Kult : Eine meiner Lieblings-Polizeiruf-110-Folgen ist der "Kurschatten" mit den Halle-Kommissaren Schmücke und Schneider aus 2001. Und nicht nur denen: In der Folge tauchen 18 weitere ehemalige oder zeitgenössische Polizeiruf-Kommissare auf. Spielort ist Bad Kösen. Sehr unterhaltsam!

: Eine meiner Lieblings-Polizeiruf-110-Folgen ist der "Kurschatten" mit den Halle-Kommissaren Schmücke und Schneider aus 2001. Und nicht nur denen: In der Folge tauchen 18 weitere ehemalige oder zeitgenössische Polizeiruf-Kommissare auf. Spielort ist Bad Kösen. Sehr unterhaltsam! Evergreen: Gojko Mitic, der "Winnetou des Ostens" wird morgen 80. Geneigte Bleichgesichter finden noch bis einschließlich Sonntag in der MDR-Mediathek die DEFA-Verfilmung "Die Söhne der großen Bärin".

09:57 Uhr | Das wird ja immer schöner!

Letzter Tag für unsere tolle Tour durch Sachsen-Anhalt. Unsere Reporter entdecken ja Orte, die sich prima für einen Urlaub im eigenen Land eignen. Heute geht es ins Harz-Camp Bremer Teich bei Quedlinburg. Hier gibt es Herbergen, Ferienhäuser und Platz fürs Camping – alles auf die besondere Art. Den ausführlichen und persönlichen Bericht von meinem Kollegen Fabian Frenzel gibt es dann im Laufe des Tages auf unseren Seiten. Dieses Bild hat er uns schon geschickt: "Zufrieden jauchzet groß und klein; Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!" – Kein Wunder, dass der Harz Goethe einst so inspiriert hat. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

09:42 Uhr | Unbekannte sprengen Haustür in Aschersleben

In Aschersleben haben in der Nacht Unbekannte die Tür eines Mehrfamilienhauses gesprengt. Wie die Polizei im Salzlandkreis mitteilte, zündeten sie dafür einen pyrotechnischen Gegenstand im Eingangsbereich. Verletzte gab es nicht. Da es sich sowohl beim Eigentümer als auch bei den beiden Bewohnern um syrische Staatsbürger handelt, schließt die Polizei nach eigenen Angaben einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus.

09:28 Uhr | Kirschfest in Naumburg fällt wegen Corona aus

In Naumburg fällt das Hussiten-Kirschfest in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Wie die Stadt mitteilte, sollen wesentliche Elemente des Festes aber dennoch im Stadtbild auftauchen. So würden unter anderem wieder die großen Holzkirschen die Innenstadt schmücken. Außerdem sei ein Live-Stream mit Konzerten geplant.

09:19 Uhr | Mehliß verlässt auch die CDU

Politische Überraschung am Morgen: Nach Bekanntwerden seiner rechtsextremen Äußerungen im Internet ist Kai Mehliß aus der CDU ausgetreten. Wie die Partei am Morgen mitteilte, kam der Bernburger Abgeordnete damit einem Parteiausschlussverfahren zuvor. Dieses beschloss der CDU-Landesvorstand am Morgen einstimmig.