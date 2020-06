Lange galt Magdeburg als corona-frei. Nach mehreren Neuinfektionen in der Stadt und darauffolgenden Tests in dieser Woche müssen nun eine Grundschule und ein Hort geschlossen bleiben. Nach Angaben der Stadt geht es um die Einrichtungen "Am Umfassungsweg". Insgesamt seien sechs Erwachsene positiv getestet und zehn Kinder als Kontaktpersonen untersucht worden. Bei einem Kind war das Ergebnis positiv. Auch dessen Mutter sei infiziert. Sie habe am Montag noch eine Elternversammlung besucht, an der 15 andere Eltern und eine Reihe Lehrerinnen und Lehrern teilgenommen hätten. Der Amtsarzt empfahl allen Kindern der Einrichtungen, sich in freiwillige häusliche Quarantäne zu begeben. Da viele Lehrkräfte Kontaktpersonen sind, bleiben Grundschule und Hort voraussichtlich bis zum 26. Juni geschlossen.