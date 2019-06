In Havelberg im Landkreis Stendal ist die Bundesstraße 107 auf einem Teilstück abgesackt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Bereich am Abend zwischen Bahnhofstraße und Wilsnacker Straße in beiden Richtungen gesperrt. Warum sich die Straße abgesenkt hat, wird noch untersucht. Die Behörden in Havelberg wollen die Situation noch am Morgen begutachten.