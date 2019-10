Die Zahl der toten Fische konnte noch nicht beziffert werden. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Salzwedel hat ein Fischsterben für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden am Mittag des Einheitstages in einem Teich nahe der Ritzer Brücke mehrere leblos treibende Fische entdeckt. Weder Polizeibeamte, noch ein Mitarbeiter des Altmarkkreises konnten allerdings eine Ursache dafür feststellen.



Aufklärung kam letzten Endes von einem Mitglied des Angelvereins in Salzwedel. Er sagte, in den Teich seien am Vortag Barsche aus einem anderen Gewässer eingesetzt worden. So eine Orts- und Wasserveränderung überlebten nicht immer alle Fische. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, eine Umweltstraftat sei damit ausgeschlossen.