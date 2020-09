Die Region Mittelelbe erstreckt sich von Dessau über Zerbst bis Aken, endet an der Saalemündung. Für die Naturschützer ist das ein wichtiges Gebiet, denn hier kommen seltene Vögel vor. Aber in der Region tummeln sich auch Biber und Hirschkäfer sowie seltene Amphibien, wie Rotbauchunke und Kammmolch. Das bedeutet, dass ein weitreichender Naturschutz in dieser Gegend zu erheblichen Einschränkungen führt – etwa für Landwirte, Jäger und Angler. Landbesitzer sowie Einwohner können ab heute Stellungnahmen abgeben. Das Kartenmaterial kann bis zum 12. Oktober in den jeweiligen Städten und Einheitsgemeinden eingesehen werden.

In drei Wochen beginnt in Sachsen-Anhalt das Wintersemester. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) strebt dabei an, dass die Hochschulen "ein Stückweit zur Normalität zurückkehren" – also Vorlesungen von Angesicht zu Angesicht stattfinden, nicht nur per Video.



Die Hochschule Anhalt will genau dies möglich machen. Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat das Motto "so viel Präsenz wie möglich, so viel Online wie nötig" ausgerufen. Und auch die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die den Beginn der Vorlesungszeit weitestgehend auf Anfang November verschoben hat, will nicht erneut ein reines Digital-Semester.