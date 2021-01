Freitag! Schönen guten Morgen zu so früher Stunde. Freut mich, dass Sie schon wach sind und, hoffentlich mit leckerem Kaffee in der Hand, stöbern, was denn so los ist in Sachsen-Anhalt. Die wichtigsten Infos finden Sie hier im Morgenticker. Ich bin Luca Deutschländer und freue mich auf den Vormittag mit Ihnen.



PS: Ich bin ja niemand, der sich gern in eine Badewanne legt. Falls Ihnen das anders geht, kommt hier eine Inspiration für den Start ins Wochenende: Heute ist Tag des Schaumbades. Sie hätten heute also den besten aller Gründe, mal ganz entspannt in der Badewanne zu faulenzen. Ich sag's ja nur.

Ab in die Badewanne mit Ihnen: Heute ist Tag des Schaumbades. Bildrechte: Colourbox.de