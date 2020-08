06:56 Uhr | Blaue Stunde im Bergzoo Halle

Wenn Sie einen schönen Ausklang für den Abend suchen, vielleicht passt die "Magie der blauen Stunde" im Bergzoo Halle. Diese ist heute auf jeden Fall noch mal zu erleben, morgen dann zum letzten Mal für diesen Sommer. Wie es vom Bergzoo heißt, hat Direktor Dennis Müller die ursprünglich bereits zum Ferienschluss endende Aktion extra bis zum Wochenende verlängert. Es sei eine kleine Entschädigung für den Ausfall des beliebten Laternfestwochenendes hinwegzutrösten.

Wenn der Bergzoo leuchtet. Bildrechte: Bergzoo Halle

06:28 Uhr | Ehemaliges Krankenhaus und Kaufhaus in Halle unter dem Hammer

Interesse, ein Kaufhaus zu kaufen? Oder ein ehemaliges Krankenhaus? Dann dürfte die Mitteldeutsche Immobilien Herbstauktion in Leipzig interessant sein: Das ehemalige Krankenhaus in Roßlau kommt dort nämlich unter den Hammer. Mindestgebot 220.000 Euro. Auch ein benachbartes Bettenhaus mit Pförtnergebäude. Ein markantes Kaufhaus der Jahrhundertwende in der halleschen Innenstadt soll ebenfalls einen neuen Besitzer finden. Das denkmalgeschützte Haus in der Großen Ulrichstraße , direkt gegenüber der Kulturinsel, hat eine wechselvolle Geschichte. Das ehemalige Kaufhaus Leonhardt & Schlesinger, 1896 erbaut, fällt vor allem durch seine Erker und Halbsäulen auf und hat eine Bleiglaskuppel. Das Mindestgebot hier: schlappe 2,2 Millionen Euro.

06:05 Uhr | IHK: Es fehlen Aufträge aus dem In- und Ausland

Wir blicken an diesen Freitagmorgen auch direkt auf eine Meldung aus der Wirtschaft. Denn, das Bild, das die Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg zeichnet, klingt unangenehm: Die Firmen in Sachsen-Anhalts schauen wegen der Corona-Krise skeptisch in die Zukunft. Wie die IHK weiter mitteilte, rechnet knapp die Hälfte der Unternehmen damit, dass sich die Geschäfte in den kommenden Monaten ungünstig entwickeln. Ausgehend vom Konjunkturbericht für das zweite Quartal ließe sich sagen: Es fehlen Aufträge aus dem In- , wie auch aus dem Ausland. Im Gastgewerbe sei die Geschäftslage so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Bei 95 Prozent der Unternehmen dieser Branche gingen die Umsätze zurück. Auftragsrückgänge melde auch jede zweite Firma in der Industrie. Damit belastet die Pandemie weiter das wirtschaftliche Leben.

06:01 Uhr | Sensation in Siersleben: So erlebte die wiedereröffnete Grundschule den ersten Schultag