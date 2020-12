06:57 Uhr | Geflügelpest: Stallpflicht auch im Landkreis Stendal und in Magdeburg

Wegen der Ausbreitung der Geflügelpest haben jetzt auch Magdeburg und der Landkreis Stendal eine Stallpflicht für Geflügel verhängt. Im Landkreis Stendal gilt sie ab heute, in Magdeburg ab morgen, teilten die Behörden mit. Geflügel sei dann in geschlossenen Ställen zu halten, hieß es. Hintergrund der Anordnung ist, dass seit Ende Oktober täglich tote und mit der Geflügelpest infizierte Wildvögel entdeckt worden sind. Mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt hatten deshalb im Laufe dieser Woche eine sogenannte Stallpflicht verhängt.

06:40 Uhr | Oschersleben: Mehrere Familien verlieren bei Brand ihre Wohnungen

Das Feuer war gegen 1 Uhr in der Nacht ausgebrochen. Bildrechte: MDR/Thomas Schulz

In Oschersleben im Landkreis Börde haben in der Nacht mehrere Familien bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ihre Wohnungen verloren. Nach Angaben der Polizei war der Brand gegen 1 Uhr in der ersten Etage des Gebäudes ausgebrochen. Das Feuer griff schnell auf die anderen Etagen über. Die Bewohner konnten sich selbst retten. Verletzt wurde niemand. Die Wohnungen brannten aber vollständig aus. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

06:37 Uhr | RKI: Mehr als 30.000 neue Infizierte

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat erneut einen neuen Höchstwert erreicht: Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden in den vergangenen 24 Stunden knapp 33.800 neue Fälle gemeldet. Darin enthalten sind auch die rund 3.500 Infektionen aus Baden-Württemberg, die in der Statistik gestern gefehlt hatten. Die Zahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Menschen wuchs innerhalb eines Tages um 817. Der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 184,8. Ziel ist eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50.

06:28 Uhr | Bericht: Lotto droht Bußgeld von bis zu 750.000 Euro

Dem staatlichen Glücksspielunternehmen Lotto Sachsen-Anhalt droht offenbar ein Bußgeld von bis zu 750.000 Euro. Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, hat die Glücksspielaufsicht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Laut Gesetz ist ein Bußgeld von bis zu 750.000 Euro möglich. Ob sich das Verfahren formal gegen Lotto Sachsen-Anhalt oder gegen die beiden mittlerweile entlassenen Geschäftsführer richtet, ist offen. Die Glücksspielaufsicht ermittelt, weil sie über das Agieren einer Gruppe von Großspielern nicht unterrichtet worden war. Auf Lotto kommt offenbar ein Bußgeld zu. Bildrechte: imago/Rüdiger Wölk

06:13 Uhr | Landkreis Börde: Autofahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 1 ist eine Autofahrerin am Abend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie zwischen Erxleben und Eimersleben im Landkreis Börde mit einem Laster zusammengestoßen. Die Frau sei mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bundesstraße war wegen der Aufräumarbeiten in beiden Richtungen gesperrt.

05:54 Uhr | Corona: Impfungen in Sachsen-Anhalt sollen nach Weihnachten beginnen