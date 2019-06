Bei einem Unfall bei Köthen sind am Abend fünf Menschen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall war es auf er Kreuzung von Landstraße 145 und Bundesstraße 6n gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Aufprall von zwei Autos war einer der Wagen in den Straßengraben geschleudert worden. Der zweite Unfallwagen stieß mit zwei Autos zusammen, die auf der B6n unterwegs waren. Die Straße war für mehrere Stunden lang gesperrt, der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt . Die Ermittlungen laufen.

Ich selbst habe die DDR ja nicht mehr erlebt, mein Kollege Fabian Frenzel (der von der Firmenstaffel) hat sie zumindest noch in frühkindlicher Erinnerung mitbekommen. Und bei ihm in der Wohnung liegt so einiges aus DDR-Küchen herum (zum Beispiel ein Flaschenöffner, Büchsenöffner Made in GDR). Wer den Kollegen nicht so gut kennt, kann einfach mal nach Wernigerode fahren. Dort ist im Harzmuseum gerade die Ausstellung "DESIGN!" – Bauhaus-Erbe in der DDR" zu sehen. Sieht spannend aus.