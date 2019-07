Die Magdeburger wird es nicht sehr erfreuen. Noch eine Straßenbahn fährt ab heute anders. Es geht um die Linie 2 zwischen Westerhüsen und Hasselbachplatz. Die Bahn kann auf dieser Strecke nicht fahren, weil unter der Warschauer und Schönebecker Straße neue Abwasserkanäle gelegt werden. Bis Mitte August sind also Ersatzbusse unterwegs. Die Bauarbeiten wurden laut den Magdeburger Verkehrsbetrieben übrigens bewusst in die Sommerferien gelegt. Da seien weniger Leute in der Stadt.