Eine Diskussion ist im Gange, wie Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr zu guten und fairen Abschlüssen kommen sollen. Wie das Bildungsministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, gelte das Ziel, diese zu ermöglichen. Derzeit würde daher zum Beispiel eine breitere Aufgabenauswahl bei Prüfungsthemen diskutiert. Betont wurde, die Schulen seien ohnehin angehalten, Bewertungen mit Augenmaß vorzunehmen und an die individuelle Situation der Kinder anzupassen.

Die Aufgaben anzupassen oder den Stoff einzugrenzen, um so für faire Prüfungsbedingungen zu sorgen, ohne die Qualität im Stoff aufzugeben - das sind zentrale Forderungen, die dazu in den den vergangenen Tagen bereits von Vertretern der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft gestellt wurden. Auch hatte sich der Stadtschülersprecher in Halle in einem offenen Brief an den Bildungsminister Tullner dafür stark gemacht, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet hatte. Auch verschaffte er dabei dem Unmut der Schülerschaft ordentlich Luft,