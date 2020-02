Künftig unter dem Dach eines Verlages: Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme (Collage) Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer/dpa

Der Verkauf der Mitteldeutschen Zeitung an das Medienunternehmen Bauer aus Hamburg ist perfekt. Das Bundeskartellamt hat dem Verkauf zugestimmt. Bauer ist damit nun Besitzer beider großer Tageszeitungen in Sachsen-Anhalt – also der Volksstimme und eben der MZ. Damit kann alles wie geplant über die Bühne gehen. Vom Kartellamt hieß es, die Volksstimme aus Magdeburg und die MZ aus Halle stünden praktisch in keinem Wettbewerbsverhältnis um dieselben Leser.



Dass Bauer die MZ kaufen will, war im Januar bekannt geworden. Seitdem sorgen viele Politiker sich um die Medienvielfalt in Sachsen-Anhalt.