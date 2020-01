Das sind die Top-Themen des Tages

06:49 Uhr | Vormerken: Das bietet Sachsen-Anhalt auf der Grünen Woche

Heute in einer Woche beginnt in Berlin wieder die Grüne Woche, die weltweit größte Landwirtschafts- und Ernährungsmesse. 102 Aussteller aus Sachsen-Anhalt sind mit dabei – das ist Rekord.

Schlendern, schauen, schlemmen – so geht die Grüne Woche. Bildrechte: Unternehmensgruppe Messe Berlin Firmen aus dem Süden Sachsen-Anhalts wollen zum Beispiel mit neuen Produkten und Präsentationen punkten: Die Winzervereinigung aus Freyburg bringt alkoholfreien Wein mit in die Bundeshauptstadt. Der Landkreis Mansfeld-Südharz lädt in eine Genusslounge ein, in der etwa Honig, Wurst und Brotaufstriche probiert werden können. Und natürlich werden auch Reise- und Tourismusanbieter für Sachsen-Anhalt trommeln.

Termine • Internationale Grüne Woche: 17. - 26. Januar auf der Messe Berlin

• 18. Januar: Tag der Altmark

• 20. Januar: Sachsen-Anhalt-Tag

06:31 Uhr | Impfschutz der Schüler im Fokus

Zeigt her euren Impfpass – im Landkreis Wittenberg. Bildrechte: imago/Jochen Tack Der Landkreis Wittenberg will den Impfschutz bei Schülern erhöhen. Ärzte vom kinder-und jugendmedizinischen Dienst des Landkreises Wittenberg gehen deshalb bis Ende März in die Sekundarschulen und Gymnasien, um die etwa 1.000 Schüler der 9.und 10. Klassen zum Thema Impfschutz zu informieren, außerdem wird der Impfstatus der Heranwachsenden überprüft. Die Teilnahme ist Pflicht. Ob sich die Schüler gleich vor Ort impfen lassen, können die Jugendlichen in Absprache mit den Eltern aber selbst entscheiden.



Übrigens: Auch bei Erwachsenen lohnt sich ein regelmäßiger Blick in den Impfpass.

06:15 Uhr | Dieser Freitag kann alles ändern

In Halle beginnt heute Sachsen-Anhalts größte Job- und Bildungsmesse – die "Chance". 300 Aussteller und Betriebe werben um potentielle Azubis oder Mitarbeiter. Neben Schülern und Studenten richtet sich die Messe auch an Arbeitnehmer, die sich beruflich verändern wollen. Die "Chance" ist heute und morgen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

06:01 Uhr | Zahlen, bitte! – Das sind die Baupläne für Magdeburg