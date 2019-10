06:27 Uhr | Sexueller Missbrauch: Mann in Halle vor Gericht

Ein 45 Jahre alter Mann muss sich ab heute vor dem Landgericht Halle verantworten. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in zehn Fällen vorgeworfen. Er soll sich über Monate hinweg an Jungen im Alter zwischen vier und 13 Jahren vergangen haben – unter anderem am Hufeisensee, am Bruchsee, auf der Peißnitz oder in Kundentoiletten von Warenhäusern. Der Angeklagte bestreitet das. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen zwei und 15 Jahren. Vor dem halleschen Landgericht wird ab heute gegen einen 45-Jährigen verhandelt. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

06:16 Uhr | Geldautomat gesprengt: Polizei fahndet

In Magdeburg fahndet die Polizei aktuell nach einem oder mehreren Unbekannten, zeitweise war ein Hubschrauber im Einsatz. Er soll gegen 4 Uhr heute Morgen einen Geldautomaten in einer Filiale der Volksbank gesprengt haben. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass der Geldautomat in der Schönebecker Straße in Flammen aufgegangen war. Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen. -- Demnächst werde die Spurensicherung am Tatort erwartet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

06:05 Uhr | Reinigungskräfte bekommen mehr Geld

Rund 650.000 Mitarbeiter aus der Gebäudereinigungsbranche in Deutschland bekommen mehr Geld – und mehr Urlaub. Die Gewerkschaft IG BAU hat am frühen Morgen mitgeteilt, dass sie sich darauf mit den Arbeitgebern geeinigt hat. Unter anderem gebe es höhere Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit. Ab 2021 erhielten alle Beschäftigten zudem einheitlich 30 Tage Urlaub. Beim Weihnachtsgeld wurde der Gewerkschaft zufolge noch keine dauerhafte Regelung vereinbart.

05:56 Uhr | Stadtrat: Schüler in Magdeburg fahren kostenlos Bus und Bahn

Wer in einen Bus oder eine Straßenbahn in Magdeburg steigt und jünger als 18 ist, soll für die Fahrt künftig nichts mehr zahlen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/André Plaul ​Wer in Magdeburg lebt, kein eigenes Einkommen hat und bis zu 18 Jahre alt ist, soll innerhalb der Stadt künftig kostenlos Bus und Straßenbahn fahren dürfen. Dafür hat am Abend der Stadtrat gestimmt. Die neue Regel soll ab 2021 gelten, schrieb Stadtrat Olaf Meister (Grüne) bei Twitter. Der Antrag war von der SPD in den Stadtrat eingebracht worden. Sie rechnet damit, dass künftig gut 20.000 Schüler kostenlos Bus und Straßenbahn fahren können. Ziel ist unter anderem, dass mehr Menschen die Busse und Bahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe nutzen.



Klar ist: Wenn gut 20.000 Fahrgäste künftig keinen Fahrschein mehr ziehen müssen, entgeht den Verkehrsbetrieben Geld. Wie die "Volksstimme" schreibt, muss die Stadt vor Einführung des kostenlosen Nahverkehrs noch mit dem Nahverkehrsverbund Marego und den Verkehrsbetrieben verhandeln. Beide müssten für wegfallende Einnahmen entschädigt werden. Der Zeitung zufolge könnte das vier bis fünf Millionen Euro im Jahr kosten. Auch deshalb stimmte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) gegen den Antrag.



Auch in Halle wird immer wieder über kostenlosen Nahverkehr für Schüler diskutiert.

05:44 Uhr | SCM gewinnt gegen Stuttgart