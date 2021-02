Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages rund 9.100 neue Corona-Infektionen registriert. Das sind etwa 700 weniger als vor einer Woche. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gibt es zudem 508 weitere Tote. Aus Sachsen-Anhalt wurden 325 neue Infektionen und 32 weitere Todefälle gemeldet. Der Inzidenzwert liegt deutschlandweit bei knapp 57, in Sachsen-Anhalt bei rund 85. Während der Wert damit im Bund langsam sinkt, ist er in Sachsen-Anhalt seit Mittwoch kontinuierlich gestiegen. Am höchsten ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner/7 Tage im Land aktuell im Burgenlandkreis (156,6), am niedrigsten im Landkreis Stendal (25,2). Ziel der Bundesregierung ist es, den Inzidenzwert bundesweit auf unter 35 zu drücken.