Der frühere Stendaler Landrat Carsten Wulfänger ist tot. Wulfänger sei am Donnerstag an seinem Wohnort in Sandau leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT. Er wurde nur 57 Jahre alt, soll aber nach Aussage eines Arztes eines natürlichen Todes gestorben sein. Noch bis zum Ende vergangenen Jahres war Wulfänger Landrat im Kreis Stendal. Zuletzt arbeitete er im brandenburgischen Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam.