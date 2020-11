Der Amateurfußball in Sachsen-Anhalt ist corona-bedingt in der vorzeitigen Winterpause. Das hat der Fußballlandesverband entschieden, da der Spielbetrieb für alle Alters- und Spielklassen auf Landes- und Kreis-Ebene ohnehin untersagt ist. Geplant sei, den Spielbetrieb am 6. Januar wieder aufzunehmen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet schon im Dezember oder "sehr schnell nach der Jahreswende" mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. Das meldeten am späten Abend die Kollegen von MDR AKTUELL. Das klingt zum Greifen nah, zu nah. Also ich würde sagen: Wir warten mal ab, wann so eine Zulassung tatsächlich erfolgt. Was in diesem Zusammenhang aber interessant ist: Wo ein solcher Impfstoff produziert werden könnte. Nämlich auch in Sachsen-Anhalt, wie hier bei unserem #Mdrklärt schön zusammengefasst ist.