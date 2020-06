Im Landkreis Börde haben Unbekannte aus einem Gartenteich 20 Koi-Karpfen gestohlen. Nach Angaben der Polizei passierte das Ganze bereits in der vergangenen Woche in Wedringen bei Haldensleben. Der Schaden beläuft sich auf etwas mehr als 1.000 Euro. Koi-Karpfen sind bunte Fische, die bis zu 80 Zentimeter lang werden können. Haben die Koi besondere Farben und Muster, können sie auch schon Mal eine fünfstellige Summe kosten.

Das Thema Corona bleibt allgegenwärtig - auch hier in Sachsen-Anhalt. Die einzige Mutter-Kind-Klinik des Landes in Arendsee in der Altmark nimmt zurzeit keine Kur-Gäste aus den Corona-Risikogebieten in Nordrhein-Westfalen auf. Laut Klinik wurden gebuchte Patienten aus den Landkreisen Gütersloh und Wahrendorf freundlich wieder ausgeladen. Klinik-Chefin Danner sagte, man habe ihnen einen positiven Corona-Test nach der Anreise ersparen wollen und daher die Termine verlegt. Sachsen-Anhalts Landesregierung will in der kommenden Woche über ein Beherbergungsverbot für Touristen aus Risiko-Gebieten entscheiden.