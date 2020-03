Am Abend waren auch noch die ab heute geplanten Telemann-Festtage in Magdeburg gestrichen worden.

In der Klinik in Zerbst kehrt wieder Normalität ein, jedenfalls in großen Teilen.

In der Klinik in Zerbst kehrt wieder Normalität ein, jedenfalls in großen Teilen.

In der Klinik in Zerbst kehrt wieder Normalität ein, jedenfalls in großen Teilen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Starten wir heute Morgen mal mit einer guten Meldung in Sachen Coronavirus: Das Krankenhaus Zerbst kehrt heute weitgehend zum Normalbetrieb zurück. Zuletzt war ja ein Arzt des Krankenhauses positiv auf das Coronavirus getestet worden , knapp eine Woche lang wurden deshalb keine neuen Patienten aufgenommen. Das ändert sich heute wieder, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Abend mitgeteilt. Allerdings: Die Notaufnahme bleibt noch geschlossen.

Einen schönen Freitagmorgen! Ich hoffe, Sie sind fit und es geht Ihnen gut – da kann man in diesen Zeiten ja nicht sicher sein. Im Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT halten wir Sie bis 11 Uhr über alle neuen Entwicklungen zur Ausbreitung des Coronavirus in Sachsen-Anhalt auf dem Laufenden – und natürlich über all das, was in Sachsen-Anhalt außerdem wichtig ist. Mein Name ist Luca Deutschländer.