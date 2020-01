Herzlich Willkommen im Morgenticker! Bis 11 Uhr bekommen Sie hier alles, was heute in Sachsen-Anhalt wichtig ist.

Zwei Tage nach den Schüssen auf das Bürgerbüro des halleschen Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby sind in der Saalestadt schon wieder Löcher in Fenstern festgestellt worden, die auf Einschüsse hindeuten – dieses Mal am Justizzentrum. Geschosse wurden allerdings nicht entdeckt, sagte uns ein Sprecher der halleschen Polizei. Es könne auch sein, dass ein spitzer Gegenstand genutzt wurde. Insgesamt wurden an der Glasfront zur Merseburger Straße vier kleine, kreisrunde Löcher entdeckt. Jetzt ermitteln Polizei und Staatsschutz.