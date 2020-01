Herzlich Willkommen im Morgenticker! Bis 11 Uhr bekommen Sie hier alle Infos, die heute in Sachsen-Anhalt wichtig sind.

06:28 Uhr | Bergzoo Halle leuchtet wieder

Magische Lichterwelten unter dem Motto "Mythen, Märchen & Legenden" im Bergzoo Halle Bildrechte: MDR Im Bergzoo Halle sind am Abend die "Magischen Lichterwelten" eröffnet worden. Dieses Mal werden die Besucher ins Reich der Mythen, Märchen und Legenden entführt. Insgesamt 15-tausend LED Lampen wurden verbaut, knapp acht Kilometer Kabel verlegt, mehr als eine Tonne Eisenanker im Boden versenkt und hunderte Quadratmeter Moos verarbeitet.

06:09 Uhr | Fahrgastrekord bei Naumburger Straßenbahn

Die Zahl der Fahrgäste ist im vergangenen Jahr um vier Prozent gestiegen. 186.000 Straßenbahn-Fahrgäste lösten im Jahr 2019 ein Ticket. Das sich die "Wilde Zicke", wie die Naumburger sie nennen, zunehmender Beliebtheit erfreut, hat mehrere Gründe. Unter anderem wurde die Strecke im Jahr davor bis zum Bahnhofsvorplatz verlängert. Außerdem gelten die Fahrscheine des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. Immer mehr Fahrgäste nutzen die Naumburger Straßenbahn. Bildrechte: MDR/SAVIDAS

05:58 Uhr | Magdeburg: Planung zur Stadtmarschbebauung geht weiter

Die Planungen für die Stadtmarschbebauung können weitergehen. Bildrechte: Wobau und MWG Die Planungen für ein neues Wohnviertel am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg können weitergehen. Das hat der Stadtrat am Abend beschlossen. Die Fraktion der Gartenpartei/Tierschutzallianz hatte gefordert, alle Pläne sofort zu stoppen. Der Antrag wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt. Auf dem Gelände in direkter Nachbarschaft zum Stadtpark sollen bis zu 400 neue Wohnungen entstehen. Wann genau gebaut werden kann, ist noch unklar.

05:47 Uhr | Bitterfeld soll Tierpark bekommen

In Bitterfeld soll das Tiergehege in der Grünen Lunge zu einem Tierpark ausgebaut werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen getroffen. Die Erweiterung soll auch Bestandteil der Bewerbung für die Landesgartenschau im Jahr 2026 sein. Im Naherholungsgebiet Fuhneaue in Wolfen soll außerdem ein neuer Spielplatz gebaut werden. ​

05:36 Uhr | Morddrohung gegen SPD-Politiker Karamba Diaby