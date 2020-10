Auch in diesem Jahr soll es in Halle einen Weihnachtsmarkt geben. Allerdings wird er kleiner ausfallen als noch im vergangenen Jahr. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

In Halle soll es in diesem Jahr einen kleineren Weihnachtsmarkt geben. Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) kündigte einen Weihnachtsmarkt "light" an, ohne große Attraktionen wie zum Beispiel Riesenrad. Voraussetzung sei allerdings, dass die Infektionszahlen in der Saalestadt zurückgehen. Auch in Magdeburg soll der Weihnachtsmarkt trotz Corona stattfinden. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, im Gespräch sei zum Beispiel, auf den Verkauf von Alkohol zu verzichten.​