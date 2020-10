Im März haben wir alle gedacht an Ostern ist wieder alles gut. Dann haben wir an Pfingsten gemerkt, dass noch nicht alles gut war. Und jetzt wissen wir, an Weihnachten ist auch noch nicht alles gut.

Die Worte von Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) würden sicher viele von uns unterschreiben. Und obwohl "an Weihnachten auch noch nicht alles gut ist", werden die Corona-Regeln in der Landeshauptstadt vorerst nicht verschärft – obwohl die Stadt gestern bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert 35 überschritten hat. In Magdeburg haben sich laut Stadtverwaltung in den vergangenen sieben Tagen 36 von 100.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.