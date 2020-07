Nach dem Corona-Ausbruch am Tönnies-Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück in NRW hatte der Burgenlandkreis am Dienstag dieser Woche einen neuen Corona-Massentest für den Tönnies-Standort in Weißenfels angeordnet. Seitdem werden die rund 2.200 Beschäftigten, unter anderem mit Hilfe der Bundeswehr, auf das Virus getestet.



Hintergrund: Experten gehen davon aus, dass die Bedingungen im Schlachthof die Verbreitung des Virus begünstigen – unter anderem, weil die Mitarbeiter beim Schlachten von Schweinen dicht beieinander arbeiten. Dazu kommen die Lebensbedingungen der oftmals osteuropäischen Arbeiter, die in Sammelunterkünften untergebracht sind.