​ Schlimmer Unfall bei Tangermünde: Bei einem Unfall in der Nähe von Tangermünde ist ein 59-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann gestern in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und ist dann noch am Unfallort gestorben. Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße zwischen Hämerten und Tangermünde drei Stunden voll gesperrt.

Der Brand im Gummiwerk in Ballenstedt, für den Feuerwehrleute zwei Tage lang im Löscheinsatz sein mussten, könnte auf Brandstiftung zurückzuführen sein. In diese Richtung deuten die ersten Ergebnisse der Brandermittler. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei sehr wahrscheinlich, dass auf dem Firmengelände eine Palette mit Rohgummi angezündet wurde. Die Kriminalpolizei werde nun weiter in diese Richtung ermitteln. Ausgebrochen sei das Feuer am Sonntagabend wohl auf einem Lagerplatz, der an eine benachbarte Diskothek angrenzt – diese ist in einer der dort befindlichen Hallen untergebracht. Erst am Dienstagmorgen galt der Brand als vollständig gelöscht. Zwischenzeitlich stand eine Fläche von 1.000 Quadratmetern in Brand. Benachbarte Gebäude seien stark beschädigt und Hunderte Paletten mit Gummi auf dem Firmengelände verbrannt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa einer halben Million Euro.