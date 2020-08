Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Übergriffe durch Sicherheitsleute in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

In Sachsen-Anhalt ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Übergriffe durch Sicherheitsleute in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt. Das teilte das Revier im Harz mit. Ein Asylbewerber habe angezeigt, stundenlang in einen Raum gesperrt und bedroht worden zu sein. In einem weiteren Fall habe ein Asylbewerber eine gefährliche Körperverletzung durch Sicherheitspersonal angezeigt. Er soll mit einem Mitarbeiter in Streit über eine Kontrolle geraten sein. Dabei sei es zu tätlichen Übergriffen durch das Wachpersonal gekommen. Der Mitarbeiter wiederum zeigte eine Körperverletzung durch den Asylbewerber an. Es ist nicht der erste Vorwurf dieser Art in Halberstadt.