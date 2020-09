Die Städte Halle und Leipzig wollen ihren kommunalen Klärschlamm in Zukunft im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen entsorgen lassen. Dazu wurde gestern eine Vereinbarung unterschrieben. Um der gestiegenen Nachfrage nach der Entsorgung von Klärschlamm gerecht zu werden, wird im Chemiepark für rund 80 Millionen Euro eine neue Verbrennungsanlage gebaut. Sie soll Mitte 2021 in Betrieb gehen. Halle und Leipzig wollen gemeinsam rund 65.000 Tonnen Klärschlamm im Jahr in der Anlage entsorgen.

Fällt die Maske? Aktuell wird darüber im Landtag gesprochen. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Warum ist das wichtig?

Weil Sachsen-Anhalt als Land mit sehr geringen Infektionszahlen potenziell mehr Lockerungen anstreben kann als so manches anderes Bundesland – und das ja auch in Teilen schon tut. Neulich erst kündigte Ministerpräsident Haseloff an, dass es hierzulande kein Bußgeld für Maskenverweigerer geben wird – anders als in den 15 anderen Bundesländern.



Wo kann ich mehr darüber erfahren?

Im Laufe des Tages bei uns. Wir berichten um 19 Uhr im Fernsehen bei MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE, außerdem in der neuen Episode unseres Podcasts "Was bleibt". Und: Hier auf der Website lesen Sie am Nachmittag ebenfalls das Wichtigste zum Thema.