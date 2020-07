Künftig in roter Robe zu sehen: Ines Härtel aus Staßfurt wird heute zur ersten ostdeutschen Richterin am Bundesverfassungsgericht ernannt. Bildrechte: dpa

Eine Frau aus Staßfurt wird am Vormittag offiziell zur Richterin am Bundesverfassungsgericht ernannt. Die Juraprofessorin Ines Härtel wird damit die erste Ostdeutsche am höchsten deutschen Gericht – ein Job, den sie mit "großer Freude, Stolz und Demut" antreten werde, sagte die 48-Jährige. Sie studierte in Göttingen und war Lehrbeauftragte an der Martin-Luther Universität Halle. Zuletzt arbeitete sie als Professorin an der Europauniversität in Frankfurt an der Oder. In Karlsruhe soll sie in Zukunft für Grundrechtsfragen zuständig sein.