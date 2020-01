31.01.2020 | Der Morgenticker für Sachsen-Anhalt Weltkriegsbombe in Salzwedel soll entschärft werden

Hauptinhalt

Im Morgenticker am Freitag: Wegen eines Bombenfunds müssen rund 3.500 Menschen in Salzwedel ihre Häuser verlassen. Außerdem: Ein finnisches Unternehmen will in Leuna eine Bio-Raffinerie bauen, 200 neue Jobs sind geplant.

Bildrechte: MDR/ Jörn Rettig von Kalina Bunk, MDR SACHSEN-ANHALT