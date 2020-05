15.05.2020 | Der Morgenticker für Sachsen-Anhalt Fußball-Landesverband bricht Saison ab

Heute im Morgenticker: Der Fußball-Landesverband in Sachsen-Anhalt bricht die Saison ab. In der dritten Liga wird dagegen weiter gestritten. Außerdem: Dem Land fehlen in diesem Jahr rund 1,2 Milliarden Euro an Steuereinnahmen und in Salzwedel sucht die Polizei einen 100-Kilo schweren DDR-Grenzstein.