Sachsen-Anhalts Grüne sind dafür, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland zu holen. Fraktionschefin Cornelia Lüddemann unterstützt damit den Vorstoß des Grünen-Bundeschefs Robert Habeck. Lüddemann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Lager in Griechenland seien in einem furchtbaren Zustand. Es sei ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, Kinder aus diesen menschenunwürdigen Bedingungen herauszuholen. Hier könne sich auch Sachsen-Anhalt mit einem kleinen Kontingent beteiligen.



Auch andere Bundesländer haben die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus Griechenland angeboten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt einen solchen Schritt allerdings ab. Deutschland leiste in den Lagern bereits massive Hilfe.