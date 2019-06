Was sonst noch los ist 10:00 Uhr – Die Tarifverhandlungen für die rund 17.000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel werden in Magdeburg fortgesetzt.



10:00 Uhr – Bahn und Land unterzeichnen eine Vereinbarung für ein gemeinsames Programm zur Sanierung von rund 80 Bahnhöfen.



19:30 Uhr – In Halberstadt werden die Domfestspiele eröffnet – mit dem Ballett "Salome".



Und in Magdeburg beginnt das Europafest. Über Pfingsten präsentieren sich europäische Länder in der Innenstadt.