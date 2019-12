Filiale von Lotto Sachsen-Anhalt Bildrechte: imago/Rüdiger Wölk

Lotto Sachsen-Anhalt steckt insgesamt mehr als eine Million Euro in 29 Projekte in Sachsen-Anhalt. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, sollen rund 400.000 Euro davon an Kulturprojekte gehen, etwa das Kurt-Weill-Fest in Dessau-Roßlau. Unterstützt wird auch eine Ausstellung in Wolmirstedt, die an die Befreiung von 2.500 jüdischen KZ-Häftlingen zwischen Zielitz und Farsleben erinnert. Auch soziale Einrichtungen profitieren – darunter die Kinderstadt Halle oder der Landessportbund.