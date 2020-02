In mehreren Orten Sachsen-Anhalts ist am Abend der Opfer von Hanau gedacht worden. Hunderte Menschen gingen auf die Straße, um Solidarität und Mitgefühl zu zeigen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich an einer Mahnwache in Magdeburg etwa 400 Menschen. In Halle waren es rund 350. Auch in anderen Städten gab es Veranstaltungen – zum Beispiel in Stendal und Haldensleben. In Hanau selbst versammelten sich rund 5.000 Menschen zu einer Mahnwache. Bei der Gewalttat waren am Mittwoch elf Menschen gestorben. ​

Rund 400 Menschen gedenken in Magdeburg der Opfer von Hanau. Bildrechte: MDR/Andrea Seifert