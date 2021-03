Bei "Click & Meet" seien die Personal- und Betriebskosten in der Regel höher als die Umsätze, so Bernsen. Durch die Verlängerung des Lockdowns bis 28.März seien viele Händler dann seit mehr als 100 Tagen geschlossen, so Bernsen. Das sei nicht mehr zu verkraften. Die Politik nehme ihre Verantwortung für die zwangsgeschlossenen Händler nicht wahr. Gleichzeitig kämen die staatlichen Hilfszahlungen nur schleppend und spärlich an.



Bernsen zufolge sollten sich die Corona-Maßnahmen nicht an symbolträchtigen Branchen wie dem Handel abarbeiten, sondern sich an der jeweiligen Infektionsgefahr orientieren. In diesem Zusammenhang verweise man auf die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, wonach die Infektionsgefahr beim Einkauf unter Beachtung von Hygienemaßnahmen niedrig sei. Auch eine Studie der Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW) sowie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zeige, dass für die Beschäftigten im Handel kein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe. Dennoch orientiere sich der neuerliche Beschluss weiter ausschließlich an Inzidenzwerten. Dieses Vorgehen erscheine zunehmend fragwürdig.



Bernsen kündigte an, dass sich der Handelsverband auch weiterhin für eine zeitnahe und komplette Öffnung aller Geschäfte unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln einsetzen werde.