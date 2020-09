06:31 Uhr | Klage gegen Weiterbau der B6n – wegen fehlender Krötentunnel

Das mit der B6n und dem Lückenschluss zur A9 schien schon eine ausgemachte Sache. Doch nun hat sich der Bund für Umwelt und Naturschutz in Sachsen-Anhalt entschieden, gegen die aktuellen Baupläne zum Weiterbau der B6n zu klagen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Das Verkehrsministerium teilte mit, dass sich die Bauarbeiten dadurch aber nicht verzögern. Trotzdem macht es die Sache kompliziert. Denn ursprünglich waren die Baupläne bereits überarbeitet worden, weil an der Strecke Kröten und Frösche leben. Wie die "Volksstimme" schreibt, sollen die notwendigen Vorkehrungen für die Kröten von Bauplanern zunächst ordnungsgemäß getroffen, dann aber seitens des Landesverwaltungsamtes als Genehmigungsbehörde wieder entfernt worden sein. Der BUND wolle demnach dafür sorgen, dass die ursprünglichen Pläne zur Anwendung kommen. Elf Kilometer fehlen noch zum Lückenschluss, mit oder ohne Krötentunnel. Nach Angaben des Verkehrsminsteriums werden bis zur Fertigstellung der B6n noch mindestens vier Jahre vergehen.

06:04 Uhr | Entscheidung im Kreistag: Kreis soll Klinium Havelberg zurückkaufen

Das ist eine interessante Wende: Am Donnerstagabend hat sich der Kreistag in Stendal dafür ausgesprochen, dass der Rückkauf des Klinikums Havelberg in die Wege geleitet werden soll. Dafür erhielt Landrat Patrick Puhlmann (SPD) den Auftrag der Abgeordneten - ohne Gegenstimme. Ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, es sei zuvor hitzig diskutiert worden. Doch der Auftrag ist damit klar: Der Kreis soll die Geschicke des Klinikums nun aktiv in die eigene Hand nehmen, um als Eigentümer des Hauses nach einem neuen Betreiber suchen zu können. Vor dem Kreitag demonstrierten am Abend rund 80 Menschen für die Wiedereröffnung.

Der bisherige Inhaber, der KMG-Konzern, hatte das Krankenhaus in Havelberg Anfang September aus Kostengründen geschlossen und bereits damit begonnen, ein Seniorenheim einzurichten. Dabei liefen die Verhandlungen mit dem Kreis noch, ob sich gegebenenfalls ein anderer Betreiber finden lasse, der das Haus als Klinikum für die Region weiterführen wolle. Das machte die Gemengelage zuletzt unheimlich kompliziert. Nun muss man sehen, wie es weitergeht.

Das Klinikum in Havelberg – wieder alles offen? Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

06:01 Uhr | Land muss Millionensumme an früheren Manager der IBG zahlen

Sachsen-Anhalt muss Millionensummen an einen früheren Manager der landeseigenen Beteiligungsgesellschaft IBG zahlen. Das Land habe entschieden, nach einem entsprechenden Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg keine weitere Instanz anzurufen, sagte Finanzministeriumssprecher Wolfgang Borchert auf Nachfrage der dpa. Damit muss das Land 5,3 Millionen Euro plus Zinsen nachzahlen. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" an diesem Freitag darüber berichtet.

05:58 Uhr | Bissl Zuzug aus westdeutschen Bundesländern