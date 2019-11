Es ist noch früh am Morgen. Und weil Sie schon wach sind, nehme ich an, dass Sie nicht bis spätabends Fußball-Europa-League geschaut haben. Also kommen hier die Ergebnisse vom Abend: Eintracht Frankfurt hat nach einem 2:1 bei Arsenal London gute Chancen aufs Weiterkommen. Der VfL Wolfsburg ist nach einem 1:0 bei Oleksandrija aus der Ukraine weiter, gute Chancen darauf hat auch Borussia Mönchengladbach nach einem 1:0 in Wolfsberg in Österreich.