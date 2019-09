07:44 Uhr | Frau in Halberstadt ausgeraubt

In Halberstadt ist eine Frau ausgeraubt worden. Laut Polizei entriss ein Unbekannter der 79-Jährigen von hinten die Handtasche und rannte davon. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

07:35 Uhr | Brisante Fässer in Brüchau

In Brüchau in der Altmark laufen im Moment zum dritten Mal Untersuchungen in der Giftschlammgrube. Rolf Horn hat früher in der LPG in Brüchau gearbeitet. Er berichtet, dass während der Prüfungen jetzt auch Fässer mit brisantem Inhalt zutage treten könnten. Er selbst habe früher Fässer mit arsenhaltigen Abfällen in der Grube versenkt. Damals sei gesagt worden, dass dabei nichts passieren könne.

Ich habe mir da nichts bei gedacht. Erst später, als die Diskussion aufkam, dass hier Dinge verklappt wurden, die hier eigentlich gar nicht reingehören, ist mir das zu Bewusstsein gekommen. Rolf Horn, früherer Arbeiter in Brüchau

Fachleute bohren derzeit an mehreren Stellen in der Erde und direkt im See. Die Ergebnisse sind wichtig für die Sanierung. Mehr zu dem Thema erfahren Sie ab 19 Uhr bei MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE. Die Untersuchungen laufen. Anwohner von Brüchau wollen, dass die Giftstoffe in der Grube ausgebaggert werden. Bildrechte: MDR/ Isabell Hartung

07:12 Uhr | Protest bei Tönnies in Weißenfels geplant