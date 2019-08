Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Mittwoch in Halberstadt ist gelegt worden. Das hat die Polizei nach ihren Untersuchungen mitgeteilt. Demnach wurde die Tür der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, aufgebrochen. Hinweise zu einem möglichen Täter habe man aber nicht.



Bei dem Brand waren sechs Bewohner mit einer Drehleiter gerettet worden, darunter zwei Kinder. Die Anwohner können aber vermutlich in den nächsten Tagen in ihre Wohnungen zurück.