In Naumburg ist in der Nacht ein 18-Jähriger von einer Männergruppe angegriffen und verletzt worden. Nach Informationen der Polizei wollte der junge Mann einen Streit zwischen mehreren Personen schlichten. Dabei wurde er von einem der Streitenden ins Gesicht geschlagen und ging zu Boden. Anschließend schlugen und traten vier Personen auf den 18-Jährigen ein. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei der Tatverdächtigen konnten gestellt werden. Auch in Magdeburg gab es an Himmelfahrt eine Schlägerei ( mehr dazu hier ).

Auch wenn es hier in Magdeburg gerade eher regnerisch ist, und man es sich eigentlich nicht vorstellen kann. Aber am Wochenende könnte zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden. Am Samstag gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst zwar noch leichte Wolken, am Sonntag zeigt sich die Sonne dann von ihrer besten Seite. Da bietet sich doch ein Ausflug an den See an.