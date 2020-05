Sachsen-Anhalts Polizei hatte am Herrentag gestern viel zu tun. Das hat eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bei den vier Inspektionen im Land ergeben. In Magdeburg-Rothensee ist es am späten Abend auf einer Feier zu einer Messerstecherei gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Verdächtige wurde festgenommen.



Ein Polizeisprecher aus Halle nannte den Feiertag und die Nacht arbeitsreich. Die Menschen seien viel und lange unterwegs gewesen. Größere Zwischenfälle habe es aber nicht gegeben. Ähnlich äußerte sich die Polizeiinspektion Dessau.



In Hohenseeden im Jerichower Land kam ein Fahrer beim Überholen mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der Genthiner musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille.