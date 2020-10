In einem Schulhort in Dessau soll sich ein Erzieher vor Kindern entblößt haben. Davon haben mehrere Kinder zu Hause ihren Eltern berichtet. Wie die Stadtverwaltung in Dessau bestätigte (der Mann arbeitet bei der städtischen Gesellschaft Dekita), wird dem Verdacht aktuell nachgegangen. Solange sei der Mitarbeiter nicht im Dienst. Sollten sich die Vorwürfe gegen den Erzieher bestätigen, droht ihm die Kündigung.