Auch dieser Mann protestierte gestern gegen das antijüdische Relief in Wittenberg. Bildrechte: dpa

Gestern war Feiertag bei uns in Sachsen-Anhalt. Nicht nur in der Lutherstadt Wittenberg haben Tausende an die Reformation vor gut 500 Jahren erinnert, dort aber kamen besonders viele Menschen. Schließlich soll Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Kirche genagelt haben. Doch neben Gottesdienst und Reformationsfest gab es gestern auch Protest in Wittenberg. Grund war das antijüdische Relief an der Stadtkirche. Es ist unter dem Namen "Judensau" bekannt.



Mit Bannern protestierten am Donnerstag rund 30 Menschen gegen das Relief. Sie hielten Plakate hoch, auf denen unter anderem "Nach dem Terror in Halle: Wer kann da noch mit einer Judensau an der Stadtkirche leben?" stand. Auch die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, sprach sich für eine Entfernung des Reliefes aus. Alles, was Antisemitismus befördern könne, solle aus der Öffentlichkeit verbannt werden. ​