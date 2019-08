Wir hatten die Meldung gestern im Ticker: Bei einem Tiertransport in den Altmarkkreis Salzwedel waren am Mittwoch zahlreiche Ferkel verendet. Nun ist klar, dass die Tiere an Durchfall gelitten haben. In Kombination mit großer Hitze und dem Stress habe das vermutlich den Tod der Tiere ausgelöst, teilte der Altmarkkreis mit. In dem Laster waren – anders als zunächst gemeldet – 1.300 Tiere. 190 von ihnen starben.